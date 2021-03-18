У главы самого бедного региона России нашли элитную резиденцию

Неподалеку от Кызыла (Тыва) нашли элитный охраняемый комплекс, который построили без выделения земельного участка. Предположительно, недвижимость может использоваться как личная резиденция главы Республики Шолбана Кара-оола. При этом Тыва признана самым бедным регионом России, пишет «Тайга.инфо».

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Журналисты узнали, что под предлогом строительства горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Тайга», чей проект оценивался в 350-800 миллионов рублей, в лесу примерно в 35 километрах от города появились гостевые дома. Объект включает небольшую гостиницу на 40 мест, кафе, административные постройки. Здесь должны быть оборудованы игровые площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также зрительские трибуны на 250 человек.

Соседний участок площадью три гектара оказался во владении россиянина Антона Николаевича Дувектера. Раньше он работал водителем в горадминистрации, которую возглавляет Шолбан Кара-оол. Впоследствии Дувектер возглавлял ООО «Региональный центр мониторинга ГЛОНАСС Республики Тыва» (ликвидировано в 2016 году). Новые выборы главы запланированы в сентябре 2021 года.

Журналистка Альмира Сенди, которая готовила расследование, вскоре после его публикации пожаловалась на травлю в сети и информационную атаку. Она пригрозила, что готова подавать в суд в случае появления клеветнических публикаций. Сенди призвала не верить фейкам о ней и заявила, что всегда будет говорить только правду.

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