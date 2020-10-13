Резиденцию российского губернатора защитили «гигантскими пепельницами»

Резиденцию российского губернатора в Екатеринбурге защитили от нарушителей парковки и поставили на соседней улице «гигантские пепельницы». Такое название получили установленные на тротуаре вазоны, сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

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«Пепельницы» стали частью реконструкции на улице Пушкина, где в апреле 2020 года начался ремонт. Там уже успели переложить гранитное покрытие XIX века. Помимо «пепельниц» в композицию вошли узкие вазоны и невысокие столбы. Благодаря новому благоустройству автомобилисты больше не смогут парковаться на этом тротуаре. В ближайшее время на улице также планируют поставить новые фонари и сделают эту территорию уютной.

Ранее глава города отметил, что ремонтные работы в этом районе нужно проводить осторожно. «Здесь нельзя допускать крупной реконструкции, когда ставят красивый, но новодел. Скамейки надо отремонтировать. Может быть, со временем опоры там поменяем на чугунные и витиеватые, чтобы улица получилась узкая, камерная, красивая. А те опоры можно будет снять и поставить на другие городские магистрали», — заявил Высокинский.

Вазоны появились в конце сентября 2020 года и во Владивостоке. Однако новое благоустройство возмутило местных жителей и вызвало у них ассоциации с надгробиями. Горожане стали возлагать на лавочки венки и крепить таблички. Эта акция символизировала похороны красоты, эстетики и здравого смысла. Спустя несколько недель администрация города решила демонтировать объекты «в связи с общественным резонансом».

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