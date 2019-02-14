Назван самый бедный регион России

Вице-премьер и бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова назвала республику Тыву самым бедным регионом России. Об этом она заявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает РБК.
По ее словам, в регионе беспрецедентный уровень бедности — около 41,5 процента населения. Причем Тыва страдает в том числе «детской бедностью», потому что около 35 процентов живущих за гранью бедности — это дети. Голикова также отметила, что в республике нет работы, а большинство семей выживают на пособие.
При этом Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин требует от правительства снизить уровень бедности к 2024 году в два раза, в связи с чем призвала коллег по кабинету министров активнее решать эту проблему. «Конечно, это наши совместные усилия вместе с экономическим блоком», — отметила Голикова, подчеркнув, что национальные проекты под ее ведением проблему бедности могут решить лишь частично.
В настоящее время в России за чертой бедности живет около 20 миллионов россиян, это около 13 процентов от всего населения в стране. Росстат ранее объявил, что с 2020 года намерен изменить подход к подсчетам статистики бедности в России, в выборку попадут новые категории граждан, что может только увеличить число «официально» бедных в стране.