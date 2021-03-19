Глава МИД России Сергей Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров. Об этом в Facebook сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Сергей Лавров ввел новый политологический термин — фриковая дипломатия западных лидеров», — написала Захарова. В своем посте она привела слова министра с заседания Попечительского совета Фонда Гончарова, где тот обратил внимание на то, что «в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой — и фриковая дипломатия».

Ранее в отношениях России и США наступил новый кризис после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

После заявлений американского лидера посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для ревизии российско-американских отношений. В Кремле же констатировали нежелание Джо Байдена налаживать отношения с Москвой.