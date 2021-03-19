Производители масок обратились в прокуратуру из-за смертельной угрозы для врачей

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщает РБК.

Объединение отреагировало на требование врачей провести независимую экспертизу масок. Эксперты АСИЗ проанализировали результаты лабораторных испытаний и выявили возможные несоответствия приобретенных больницами респираторов заявленным уровням защиты.

В АСИЗ указали, что несертифицированные средства защиты несут смертельную угрозу для врачей и способствуют распространению COVID-19.

11 марта в Роскачестве пришли к выводу, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса, хотя отдельные виды не пропускают бактерии. В учреждении пояснили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.

В ноябре 2020 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву и ее сына. По версии следствия, действуя по предварительному сговору Ледяева, ее сын и иные лица с мая по октябрь 2020 года похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.