Nvidia выпустила видеокарту для майнинга

Видеокарта Nvidia для майнинга криптовалюты появилась в продаже. Об этом сообщает профильный портал VideoCardz.

Журналисты заметили, что видеокарта Palit CMP 30HX появилась в продаже в одном из интернет-магазинов. Модель базируется на графическом процессоре TU116-100 и имеет 1408 ядер CUDA. Видеокарта получила шесть гигабайт оперативной памяти с тактовой частотой 14 гигагерц.

Palit CMP 30HX ориентирована на добычу Ethereum, ее хешрейт — единица измерения мощности в майнинге — составляет 26 мегахеш. Авторы считают, что выпущенное устройство является модифицированной версией GeForce GTX 1660 Super. Однако девайс для майнеров отличается отсутствием разъема под дисплей, то есть видеокарту нельзя использовать для игр.

Также видеокарта имеет два вентилятора, разъем PCIe, показатель требований по теплоотводу (TDP) составляет 125 ватт. Модель продается в ОАЭ, где оценена в 2656 дирхамов, или около 53 тысяч рублей.

В конце февраля представители Nvidia анонсировали выпуск специальной видеокарты для майнинга. Также с целью снижения дефицита на рынке компонентов для компьютеров в компании решили внедрить в производительные видеокарты защиту от майнинга.