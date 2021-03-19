Самая сексуальная атлетка мира потренировалась с футболистом в коротких шортах

Фото опубликовано @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, провела тренировку с защитником дортмундской «Боруссии» Тома Менье. Ролик доступен в Instagram атлетки.

Немка, одетая в спортивный топ и облегающие короткие шорты, в паре с бельгийцем выполнила несколько упражнений. Пользователи оставили множество восторженных комментариев, а также позавидовали футболисту.

5 марта Шмидт провела аналогичное занятие с еще одним игроком «Боруссии». Партнером легкоатлетки выступил Феликс Пасслак.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.