Норвежец Легрейд обогнал Бе и выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на последнем этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Легрейд прошел дистанцию за 32 минуты и 40,5 секунды, допустив два промаха, и обогнал соотечественника Йоханнеса Бе, лидировавшего после трех огневых рубежей, однако допустившего три промаха на последнем стрельбище. На третьем месте расположился итальянец Лукас Хоффер.

Российские биатлонисты не попали в десятку сильнейших. Лучший результат показал Евгений Гараничев, занявший 12-е место.

Соревнования в Эстерсунде завершатся 21 марта мужским масс-стартом. Гонка начнется в 17:10 по московскому времени.

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