Олимпийский чемпион из России одобрил уход Третьяка из IIHF из-за решения CAS

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников одобрил уход президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка из совета Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит «Спорт уик-энд».

Кожевников назвал уход Третьяка выигрышным для положения российского спорта в мире. «Функционер Владислав Александрович не самый сильный. С ним мы все время проигрываем, когда идет речь о защите наших интересов на международной арене», — посчитал он, добавив, что кандидатура Павла Буре на это место кажется ему наиболее предпочтительной.

Третьяк покинул совет IIHF 17 марта. В IIHF заявили, что решение принято из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым депутаты Госдумы не имеют права в течение двух лет входить в органы управления международных спортивных федераций.

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах: таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

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