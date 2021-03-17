Третьяк покинул Международную федерацию хоккея из-за решения CAS

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

В IIHF заявили, что решение принято из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым депутаты Госдумы не имеют права в течение двух лет входить в органы управления международных спортивных федераций. В результате Третьяк не сможет входить в совет IIHF до 17 декабря 2022 года.

Третьяк был избран депутатом Госдумы в 2003 году от партии «Единая Россия». Он возглавляет ФХР с 2006 года. Бывший хоккеист вошел в состав совета IIHF в 2012 году и был переизбран в 2016-м.

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах: таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.