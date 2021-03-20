Россиянин обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего

Полиция Омска задержала местного жителя, обокравшего умирающего во время пробежки военнослужащего, россиянина разыскивали девять месяцев. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Омской области.

По данным полиции, в июле 2020 года к правоохранителям обратилась 31-летняя жительница Магнитогорска, сообщившая о краже смартфона у ее умершего в Омске мужа. 31-летний военнослужащий скончался в июле прошлого года во время пробежки на спортплощадке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к умирающему россиянину подходили двое неизвестных, один из которых похитил телефон. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Из-за низкого качества видеозаписи полицейским не удалось установить личность злоумышленника. Подозреваемого задержали 19 марта на съемной квартире, им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 41-летний житель Омска. Свой поступок мужчина объяснил тем, что принял умирающего военнослужащего за пьяного. Похищенным у офицера телефоном он пользовался некоторое время, а позже сломал его и выбросил. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сотрудники уголовного розыска в Ростове-на-Дону задержали 18-летнего подозреваемого в краже мощей святого Александра Свирского. Он похитил ковчег с мощами святого из Вознесенской церкви. После этого представитель Ростовской епархии обратился в полицию.