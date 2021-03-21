Российский боксер Бетербиев нокаутировал немца и защитил два чемпионских титула

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дайнесом и защитил два чемпионских титула по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок прошел 20 марта в рамках вечера бокса в Москве. Бетербиев победил техническим нокаутом в десятом раунде.
На счету россиянина теперь 16 побед в 16 поединках. Бетербиев завоевал чемпионские титулы по версиям WBC и IBF 19 октября 2019 года, одержав победу над украинцем Александром Гвоздиком. Он также нокаутировал соперника в десятом раунде.
Ранее 19 марта в рамках вечера бокса в Москве российский боксер Александр Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Он одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым техническим нокаутом во втором раунде.