Российский боксер Бетербиев нокаутировал немца и защитил два чемпионских титула

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дайнесом и защитил два чемпионских титула по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел 20 марта в рамках вечера бокса в Москве. Бетербиев победил техническим нокаутом в десятом раунде.

На счету россиянина теперь 16 побед в 16 поединках. Бетербиев завоевал чемпионские титулы по версиям WBC и IBF 19 октября 2019 года, одержав победу над украинцем Александром Гвоздиком. Он также нокаутировал соперника в десятом раунде.

Ранее 19 марта в рамках вечера бокса в Москве российский боксер Александр Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Он одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым техническим нокаутом во втором раунде.

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