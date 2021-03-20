Боксер Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира

Российский боксер Александр Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает ТАСС.

Поединок прошел 20 марта в Москве. Беспутин одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым техническим нокаутом во втором раунде.

WBA лишила Беспутина титула чемпиона мира летом 2020 года. 29-летний отечественный боксер остался без звания в связи с дисквалификацией. Беспутина отлучили от бокса на шесть месяцев после положительного результата допинг-теста.

На счету Беспутина теперь 15 побед, десять из которых он добыл нокаутом. На профессиональном ринге россиянин не уступил ни разу.

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