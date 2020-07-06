Боксера Беспутина лишили титула чемпиона мира

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина титула чемпиона мира. Об этом сообщает ТАСС.

29-летний отечественный боксер остался без звания в связи с дисквалификацией. Беспутина отлучили от бокса на шесть месяцев после положительного результата допинг-теста. Таким образом, за вакантный титул побьются кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос.

Окружение российского боксера настаивает, что запрещенные вещества попали в организм Беспутина вместе с пищей. Юристы, представляющие интересы россиянина, проводят расследование по данному поводу.

25 июня стало известно, что допинг-проба Беспутина показала положительный результат. Тестирование состоялось после поединка россиянина против Раджаба Бутаева в декабре 2019-го.

В январе спортсмен заявил, что не принимал запрещенных препаратов. «Моя совесть чиста», — подчеркнул он тогда.

На счету Беспутина 14 побед, девять из которых он добыл нокаутом. На профессиональном ринге россиянин не уступил ни разу.

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