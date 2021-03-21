Квартиры в Москве и Петербурге начали резко дорожать

В Москве и Санкт-Петербурге начали резко расти цены на новые квартиры после стагнации в начале года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию в ЦИАН, за месяц стоимость жилья в Москве выросла на 6 процентов, а в Петербурге — на 8 процентов. При этом средняя стоимость квартир в 16 крупнейших городах России в марте повысилась на 2,6 процента по сравнению с февралем. За год же показатель поднялся на 19,8 процента. Эксперты указывают, что самое серьезное подорожание — в Петербурге — может быть связано со стартом продаж в нескольких дорогостоящих проектах.

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В то же время аналитики «Авито Недвижимость» говорят о приросте в 28 процентов по сравнению с мартом 2020-го. А глава департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков оценивает месячный рост в Москве в 10,8 процента.

По его словам, рост цен обусловлен высоким спросом из-за льготной ипотеки. Однако ключевым фактором остается дефицит предложения, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Она также указала на подорожание стройматериалов и нехватку рабочих на стройках, которая приводит к увеличению себестоимости труда. Аналитики считают, что дальнейшая динамика будет зависеть от реакции покупателей на нынешнюю индексацию.

Ране в марте сообщалось, что в России рухнули продажи квартир, но на ценах это не сказалось.

В феврале россиян успокоили насчет удорожания квартир: вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская заявила, что в 2021 году рост цен на жилье в стране остановится, даже если программа льготной ипотеки будет вновь продлена летом.

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