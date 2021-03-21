Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал причины завершения карьеры. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен отметил, что принять такое решение было непросто, однако он достиг в единоборствах всего, что мог. Единственной мотивацией, по словам бойца, остались деньги, однако он в них не нуждается. Нурмагомедов также добавил, что каждый бой и период подготовки к нему негативно сказываются на здоровье его матери.

В пятницу, 19 марта, глава UFC Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC. Первый раз он объявил об уходе осенью прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе.