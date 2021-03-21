Россиянин Латыпов обошел лучшего биатлониста сезона и завоевал серебро на КМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в последней гонке сезона на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результаты масс-старта доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Победителем гонки стал француз Симон Дестье, прошедший дистанцию в 15 километров за 35 минут и 43,7 секунды и допустивший два промаха. Латыпов, отставший от француза на 8,9 секунды, обошел лучшего биатлониста сезона, норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.

Бе по итогам года завоевал «Большой хрустальный глобус». Трофей достается биатлонисту, набравшему больше всего очков на этапах Кубка мира.

Последние гонки в Эстерсунде были перенесены из-за шторма. Российские биатлонистки остались без медалей в масс-старте. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, занявшая пятое место. Победительницей гонки стала норвежка Ингрид Тандревольд.