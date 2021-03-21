Плющенко нашел глубокий смысл в словах Путина о Байдене

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram оценил слова президента России Владимира Путина в адрес главы США Джо Байдена.

Плющенко вспомнил, что в детстве часто использовал фразу «кто как обзывается, тот так и называется» в спорах, и нашел в ней глубокий смысл. «Мы всегда видим в другом человеке собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И исходя из этого оцениваем его действия. Так мощно ответить может только наш президент! Не в бровь, а в глаз!» — заявил он.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.

Плющенко был доверенным лицом Путина на выборах президента России в марте 2018-го. Спортсмен завоевал личную золотую медаль на Олимпиаде-2006, а спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях.