22-летняя серфингистка погибла от удара молнии

Серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас погибла от удара молнии. Об этом сообщает En24news.com.

Трагический инцидент произошел на одном из местных пляжей на юге страны. Во время грозы 22-летняя спортсменка проводила тренировку в воде. Серфингистка готовилась к квалификационному турниру на Олимпиаду в Токио, который должен был пройти в Сальвадоре в конце мая.

Соболезнования в связи со смертью Диас выразили директор Института спорта Сальвадора Ямил Букеле и министр туризма страны Морена Вальдес.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК). Мероприятие состоялась 3 августа 2016 года. Ближайшие Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.