Жена потроллила Карпина фразой «старый пердун»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, потроллила мужа. Фрагмент разговора супругов опубликован в Instagram специалиста.

Жена наставника ростовчан призналась, что ночью должна была уговорить его на проведение прямого эфира в соцсети, однако не справилась со своей задачей. Карпин в ответ предложил ей позвать «какую-нибудь девочку в помощь». «Да куда тебе?! Пердун старый, а все туда же», — ответила супруга тренера.

На время перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ), связанного с проведением матчей сборных, Карпин с женой улетел на отдых в ОАЭ. Чемпионат возобновится 3 апреля.

«Ростов» после 23 туров имеет в активе 37 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.