AMD отказалась бороться с майнерами

AMD заявила, что не будет бороться с майнингом криптовалют на своих видеокартах. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Об отказе ограничивать майнеров журналистам рассказал менеджер по продукту AMD Ниш Нилалоджанан (Nish Neelalojanan) во время брифинга, посвященного запуску Radeon RX 6700 XT. «Мы не будем ограничивать любую рабочую нагрузку, не только во время майнинга», — заметил он. Представитель компании отметил, что пользователи имеют право выбрать, с какой целью они будут использовать оборудование.

При этом топ-менеджер AMD отметил, что видеокарта AMD спроектирована для современных видеоигр и не совсем подходит для майнинга. Таким образом, хешрейт — единица измерения мощности в майнинге — при добыче криптовалют с помощью видеокарт компании ограничен на уровне архитектуры RDNA 2.

Журналисты подтвердили, что конкретно Radeon RX 6700 XT является не лучшим устройством для майнинга. Наиболее подходящей для этих задач видеокартой специалисты назвали GeForce RTX 3090 от Nvidia. При этом в сообщении говорится, что из-за растущей стоимости оборудования и издержек майнинг криптовалют рано или поздно станет экономически невыгодным.

В конце февраля стало известно, что главный конкурент AMD — Nvidia — ограничил майнинг криптовалюты Ethereum в своих видеокартах. В компании уточнили, что хотят «оставить видеокарты для геймеров». Ограничения касаются только новой продукции Nvidia.