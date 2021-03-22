Резидентов Арктики освободят от земельного налога в Норильске

Депутаты норильского городского Совета предложили освободить резидентов Арктики от уплаты земельного налога для повышения инвестиционной привлекательности Норильска, что будет способствовать развитию города, пишет ИА 1-LINE.

Согласно инициативе, налоговые льготы будут предоставляться на пять лет с момента получения статуса резидента и подписания инвестиционного соглашения. Предлагаемые изменения парламентарии единогласно поддержали и рекомендовали принять на предстоящей сессии Горсовета.

Уточняется, что в настоящее время в Норильске зарегистрирован только один резидент Арктической зоны.

Статус арктического резидента могут получить предприниматели и юридические лица, которые хотят создать в Арктике новое производство или новый вид деятельности. Общий объем капиталовложений должен составлять не менее одного миллиона рублей, также должны быть созданы рабочие места.

Ранее все Заполярье было объявлено свободной экономической зоной. Ее резидентам положены льготы по аренде земли, снижение ставок по налогам и страховым взносам, применение процедуры свободной таможенной зоны и другие преференции. В конце декабря правительство утвердило правила предоставления работающим в Арктике компаниям субсидий для частичного возмещения затрат на инфраструктуру.