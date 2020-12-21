Правительство утвердило правила выплаты субсидий на инфраструктуру в Арктике

Правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям, работающим в Арктической зоне. Им будут частично возмещены затраты на создание и реконструкцию инфраструктуры в регионе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

«Речь идет о покрытии расходов на объекты транспорта, энергетики и инженерной инфраструктуры, в том числе на мероприятия по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям», — говорится в публикации.

Субсидии смогут получить компании, прошедшие специальный отбор. Они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства, иметь просроченные долги перед государством. Компенсация предоставляется на строящиеся и уже готовые объекты. Минимальная стоимость такого инвестпроекта — 300 миллионов рублей. До 2023 года на эту меру поддержки из федерального бюджета выделят 13 миллиардов рублей.

Ранее все Заполярье было объявлено свободной экономической зоной. Ее резиденты могут расчитывать на снижение ставок по налогам и страховым взносам, льготы по аренде земельных участков, применение процедуры свободной таможенной зоны и другие преференции.