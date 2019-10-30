Проект об особом экономическом режиме в Арктике внесут в Госдуму

Законопроект об особом экономическом режиме в Арктической зоне уже согласован и будет внесен в Госдуму до конца декабря. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает ТАСС.

«До конца года мы его планируем его внести в Думу, чтобы новый экономический режим заработал в следующем году», — уточнил он.

Документ о преференциях для реализации арктических проектов был опубликован министерством в апреле. В нем говорилось, что инвесторы могут рассчитывать на применение положения, которое назвали «дедушкиной оговоркой». Согласно ему, налоговые условия не должны ухудшаться на время исполнения проекта. Также для резидентов будут действовать сокращенные сроки оформления грузов, режим свободной таможенной зоны. Некоторые налоги для них снизятся. Например, налог на прибыль составит семь процентов на весь срок реализации проекта.

Аналогичные меры уже показали свою эффективность в Дальневосточном федеральном округе в рамках закона «О свободном порте Владивосток». С 2015 года на этой территории действуют особые режимы таможенного, налогового, инвестиционного регулирования.

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