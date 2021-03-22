Сергей Игнашевич покинул «Торпедо»

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Игнашевич поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу. В клубе заявили, что о перестановках в тренерском штабе будет сообщено в ближайшее время.

Игнашевич стал тренером «Торпедо» летом 2019 года. После 31 матча команда занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), отставая от лидирующих самарских «Крыльев Советов» на 16 очков. Фанаты черно-белых выражали недовольство работой тренера с начала этого сезона.

Игнашевич является воспитанником школы «Торпедо». В составе московских «Локомотива» и ЦСКА он шесть раз становился чемпионом России. Вместе со сборной России защитник дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.