Игнашевич вышел к фанатам «Торпедо» и ответил на призывы уйти

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на призывы фанатов клуба уйти в отставку после поражения в матче Кубка России против ярославского «Шинника». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Рейтинг Букмекеров».

41-летний наставник подошел к зрителям и на повышенных тонах пообщался с представителями фанатского движения. Игнашевич упрекнул болельщиков в том, что они не поддерживают команду во время игры, а вместо этого оскорбляют его.

«Торпедо» уступил со счетом 1:2. На 51-й минуте команда осталась в меньшинстве.

Сергей Игнашевич известен по выступлениям за столичные Локомотив и ЦСКА. В 2019-м он возглавил «Торпедо».