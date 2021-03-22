Назван срок окупаемости видеокарты при майнинге

Классическая ферма для добычи криптовалюты может окупиться примерно за семь месяцев. Об этом сообщает издание Overclockers.

Авторы ссылаются на сайт f2poll, который приводит цифры об окупаемости графических процессоров с учетом стоимости электричества и курса конкретной криптовалюты. Журналисты заметили, что курс популярной в сфере майнеров валюты — Etherium (ETH) — за неделю резко обрушился. Снижение курса отразилось на реальных доходах майнеров. Например, если основанная на видеокартах Nvidia RTX 3060 Ti ферма еще 14 марта приносила почти 54 доллара за сутки, то 21 марта доход с оборудования составил около 42 долларов.

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С учетом актуального курса срок окупаемости видеокарт увеличивается. Например, набор из восьми названных журналистами видеокарт Nvidia при доходности в 42 доллара окупится примерно через семь месяцев. При этом ранее ферма окупалась за 4-5 месяцев, максимум — полгода.

Специалисты связывают снижение доходов, в том числе, с большим количеством игроков на рынке. «Первые, кто пришел сюда, получили максимальную прибыль, большая же часть будет только заполнять собой пустоту», — заявили авторы, сравнив биткоин и прочие криптовалюты с финансовыми пирамидами.

Согласно индексу f2poll, самый высокий доход в сутки — 247 долларов или около 19 тысяч рублей — приносит ферма Linzhi Phoenix. Стоимость такого оборудования может достигать 15 тысяч долларов. Коллекция из восьми видеокарт Nvidia GeForce RTX 3090 ежесуточно приносит примерно 89 долларов.

Также в материале говорится, что описанные сроки выхода на окупаемость применимы к полноценным фермам, собранным профессионалами. Рядовые пользователи, заинтересовавшиеся криптовалютами, получат первый доход с оборудования позже. Кроме того, для максимально быстрого выхода в плюс ферма должна работать 24 часа в сутки, что чревато ростом платежей за электричество и увеличением риска испортить технику.

Ранее глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил о том, что у криптовалют нет будущего. «Я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты, как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», — заметил топ-менеджер банка. Костин добавил, что государство может рассматривать майнинг как фальшивомонетничество.