В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа

В России запатентован новый метод добычи трудноизвлекаемого газа. Об этом пишут «Ведомости».

Патент получен ОАО «Севернефтегазпром». Новый метод заключается в многостадийном гидроразрыве пласта с применением бурового раствора на основе эмульсии смеси газолей и воды. При этом при бурении скважину ориентируют по азимуту вдоль минимальных напряжений.

Туронский газ, добытый таким способом, пойдет на заполнение «Северного потока».

В компании отметили, что технология уже доказала свою эффективность и успешно применяется на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении.

2 марта сообщалось, что Россия в прошлом году впервые обогнала США по поставкам в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Поставки СПГ на европейский рынок в 2020 году составили около 84 миллионов тонн, из них 22 миллиона тонн пришлось на Россию и 20 миллионов — на США.