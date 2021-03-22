Сборная России по футболу презентовала новую форму, в которой летом сыграет на чемпионате Европы. Об этом сообщается на сайте РФС.

Производителем выступила компания Adidas. Пока представлен только выездной комплект, основным цветом которого стал белый. На груди присутствует вышивка, образующая российский флаг.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.

На ближайшем сборе сборная России проведет три матча квалификации чемпионата мира-2022. 24 марта команда Станислава Черчесова на выезде сыграет с Мальтой, через три дня в Сочи примет Словению, а еще через три дня проведет гостевой матч со Словакией.

Помимо вышеупомянутых сборных, россиянам в группе H будут противостоять Хорватия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф.