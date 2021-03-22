Карпин высказался о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о возможном возвращении в «Спартак». Специалист ответил на вопросы подписчиков в прямом эфире в Instagram супруги Дарьи Карпиной.

Один из пользователей спросил наставника ростовчан, хотел бы ли он возглавить красно-белых. Карпин заявил, что отлично себя чувствует в нынешней команде. Он также отметил, что не задумывается о переходе в другой клуб, так как все его мысли связаны только с «Ростовом».

В воскресенье, 21 марта, Карпина назвала мужа «старым пердуном». Перед этим жена тренера рассказала, что ночью не смогла уговорить специалиста провести прямой эфир в Instagram. Карпин в ответ на это предложил ей позвать в помощь «какую-нибудь девочку».

В конце прошлого года главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил об уходе из команды по окончании сезона. Карпин возглавлял московский клуб с 2009-го по 2014 год и дважды становился с красно-белыми серебряным призером чемпионата России.

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