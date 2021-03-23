На Украине избавились от мебели чиновников через окно

В украинском городе Черновцы слесари решили избавиться от старой мебели чиновников в здании администрации, выбросив ее в окно. Произошедшее попало на видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал депутат Черновицкого районного совета Артем Жук.

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Депутат снял на видео внутренний двор здания администрации. На кадрах видно, как человек выбрасывает из окна на четвертом этаже деревянный стол. Предмет мебели падает вниз и с грохотом разбивается об асфальт. На земле также лежат обломки выброшенных ранее предметов.

В организации, занимающейся обслуживанием помещений, прокомментировали сложившуюся ситуацию агентству «АСС». Произошедшее объяснили человеческим фактором. На данный момент в здании администрации расширяют одно из управлений, в связи с чем старую мебель меняют на новую. Однако ответственным за вынос мебели слесарям оказалось тяжело постоянно спускаться и подниматься. В итоге представители организации пообещали сделать рабочим замечания.

В сентябре 2020 года жительница одного из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге решила избавиться от вещей, выбросив их в окно своей квартиры. Он выкинула на улицу кастрюли, горшки с цветами и столовые приборы. Тогда сотрудники полиции оцепили территорию, а на место происшествия приехали бригада скорой помощи и МЧС.

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