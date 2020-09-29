Россиянка решила избавиться от всех вещей в квартире и выкинула их в окно

В Санкт-Петербурге жительница многоквартирного дома на Кондратьевском проспекте решила избавиться от вещей, находящихся в квартире, и выкинула их в окно. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В интернете появилась видеозапись произошедшего. На ней видно, как одетая в халат женщина выкидывает вещи из окна на пятом этаже. На дорогу полетели кастрюли, горшки с цветами и столовые приборы. Выброшенных вещей оказалось так много, что они заняли часть дорожных полос и козырек здания.

На момент публикации территорию оцепили сотрудники полиции. Они наблюдают за ситуацией на улице. По данным Baza, на проспект также приехали бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Они готовятся вскрывать двери квартиры, чтобы усмирить злоумышленницу. Ее имя и причина такого поведения неизвестны.

В июле 2020 года в подмосковных Люберцах местная жительница получила травму позвоночника, когда выходила из подъезда строящегося дома. На нее упал выброшенный рабочими мешок со строительным мусором. Женщину госпитализировали, а правоохранительные органы обещали провести проверку.

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