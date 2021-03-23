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ЕС раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Евросоюз раскритиковал запрет владеть землей в Крыму, который распространяется на иностранцев. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию», — говорится в сообщении.

По мнению Брюсселя, такой указ может вынудить принять российское гражданство в Крыму.

В марте 2020 года российский президент Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в минувшую субботу, 20 марта.

Власти Крыма считают эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.

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