В России допустили рост цен на жилье

Глава Минстроя Ирек Файзуллин допустил в ближайшем будущем рост цен на жилье в России. Возможные изменения связали с ростом стоимости строительных материалов, сообщает «Интерфакс».

По словам Файзуллина, цены на строительные материалы повысились в конце 2020 года. «Комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не весь произошел, потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года, то есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии», — пояснил глава Минстроя.

Файзуллин также заявил, что в каждом субъекте страны цены выросли неоднородно, и это могло произойти по разным причинам. Глава ведомства отметил, что подобную динамику необходимо проанализировать.

Ранее в марте дальнейший рост цен на жилье России предрек член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Он назвал несколько факторов, способствующих увеличению стоимости, включая ипотечные ставки, цены на материалы, себестоимость строительства и баланс спроса и предложения.

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