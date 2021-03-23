Германия купит ракетные двигатели Украины

Германская компания Rocket Factory Augsburg (RFA) закупится ракетными двигателями производства украинского «Южмаша», пишет Ars Technica.

В публикации издания отмечается, что соответствующие силовые установки получит носитель One, способный за три миллиона евро выводить на полярную орбиту до 1,2 тонны грузов.

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В самой RFA утверждают, что закупают у украинской стороны не силовой агрегат целиком, а лишь его отдельные элементы, в частности, турбонасос, что «позволяет быстро разработать двигатель с замкнутым топливным циклом».

Предположительно, речь идет о поставке элементов двигателей РД-809К или РД-870.

В октябре 2020 года издание Defense News сообщило, что Федерация промышленности Германии захотела построить в Северном море космодром для запуска небольших космических аппаратов для обеспечения национальной безопасности.

В январе 2018 года в В Лампольдхаузене (Германия) были проведены первые успешные огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1, предназначенного для первой ступени разрабатываемой европейской ракеты Ariane 6.