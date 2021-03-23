Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал сантехником

Британский The Sun отследил судьбу бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» англичанина Ли Роша. Статья доступна на сайте издания.

40-летний экс-игрок сейчас работает строителем и сантехником. Отмечается, что Рош завершил карьеру игрока в 2011 году. Профессиональная футбольная ассоциация помогла ему с получением специальности после ухода из спорта.

Рош числился в системе «Юнайтед» с 1999 по 2003 год. Он трижды появился на поле в составе «красных дьяволов». В частности, защитник участвовал в матче Лиги чемпионов против «Депортиво». В 2000-м году его отправили в аренду в «Рексем».

Наибольшее количество матчей Рош провел за клуб восьмого по силе дивизиона чемпионата Англии «Дройлсден». Он сыграл 58 матчей и не отметился результативными действиями.