Россияне массово не захотели переезжать в четыре города в пределах страны. Так, на первых местах антирейтинга оказались Москва, Челябинск, Владивосток и Хабаровск. Против них высказались 36, 26 и по 19 процентов опрошенных соответственно. Рейтинг, составленный сервисом «Работа.ру», публикует RT.

Кроме того, в десятку антирейтинга вошли Омск, Уфа, Красноярск и Новосибирск, а также Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Последние три города набрали по 10 процентов голосов.

Чаще всего россияне мотивировали свою неблагосклонность к городам повышенным уровнем стресса, плохой экологией, высокими ценами на недвижимость и невозможностью построить желаемую карьеру. «Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивают стресс и суета (68 процентов), высокие цены на жилье (44 процентов), а также плохая экология (41 процент)», — говорится в исследовании.

В опросе о нежелательных городах приняли участие девять тысяч человек из разных регионов России. Исследование относительно причин, почему люди не хотели бы менять город, набрал порядка 4,4 тысячи мнений.

Ранее специалисты портала по аренде и покупке жилья ЦИАН определили российские регионы, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где более 10 процентов жителей хотят уехать в столицу.