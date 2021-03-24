Американец из UFC поведал «забавную историю» о Нурмагомедове и страшных русских

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дэн Иге вспомнил, как встретился с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и его командой в Бруклине в 2018 году перед одним из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале The Schmo.

«Расскажу сейчас забавную историю. Хабиб гонял вес в сопровождении 30 русских перед боем с Элом Яквинтой. Я попал в окружение страшных русских», — поведал Иге.

Он заметил, что решил в их присутствии выпить воды, но сразу понял, что этого не стоит делать. «Слава богу, Хабиб этого не видел. Уверен, что он простил бы меня. Но бутылку я все же выкинул», — добавил американец.

23 марта сообщалось, что Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC. До этого россиянин лидировал в списке легковесов. Чемпионский пояс в этой категории объявлен вакантным. За него поспорят бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер.

19 марта президент UFC Дэйна Уайт объявил об официальном уходе Нурмагомедова из спорта. За карьеру россиянин одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC.

Иге представляет полулегкую весовую категорию. На его счету 18 поединков: 15 побед и три поражения. В UFC он выступает с 2018 года.

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