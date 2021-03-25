Парень зашел в воду, не заметил акулу и едва не лишился руки

Житель американского города Нейплс, штат Флорида, пострадал в результате нападения акулы. Он не заметил хищную рыбу и едва не лишился руки, сообщает Fox News.

Нападение произошло, когда 20-летний Брайс Альберт (Bryce Albert) отдыхал с друзьями на пляже. Когда парень зашел в воду, то почувствовал резкую боль в левой руке. По его словам, ощущение было такое, будто ее пнули футбольной бутсой. Вытащив руку из воды, он увидел кровь и понял, что его укусила акула.

Чтобы не пугать отдыхающих, Альберт прикрыл рану ладонью и побежал искать спасателей. «К счастью, на спасательной станции меня перебинтовали какой-то марлей, — говорит молодой человек. — В конечном счете благодаря этому у меня по-прежнему есть рука».

Друг отвез Альберта в больницу, где тому сделали экстренную операцию. Он провел несколько дней на больничной койке, затем его вновь прооперировали. По оценке врачей, его укусила полутораметровая черноперая акула.

Средний размер черноперых акул не превышает 1,5 метра. Обычно они остерегаются людей и не представляют для них угрозы, но могут проявлять агрессию при наличии пищи.

Ранее сообщалось, что в Австралии рассеянный серфер не заметил плывущую за ним акулу и случайно прыгнул на нее. Это напугало хищную рыбу, из-за чего она поспешно ретировалась.