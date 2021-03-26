Меган Маркл уволила своего агента

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уволила своего постоянного агента Ника Коллинза. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Коллинз работал с Маркл с того времени, когда она снималась в сериале «Форс-мажоры» (Suits) и продолжал быть ее агентом даже когда она решила бросить карьеру после помолвки с принцем Гарри. Кроме того, он помог ей спланировать «Мегзит».

По словам источников, Меган Маркл больше не пользуется услугами Коллинза в качестве агента после сделки с Netflix и Spotify. Вместе с тем он продолжит сотрудничество с герцогиней в качестве консультанта. Уточняется, что при этом у них сохранились хорошие отношения.

«Это действительно очень странное развитие событий. Ник был верным другом и доверенным лицом Меган и Гарри в течение последних нескольких лет, — рассказал изданию источник из агентства по работе с талантами в Лос-Анджелесе. Он отметил опыт Коллинза и его «поразительные» связи в деловых кругах Голливуда и пояснил, что Меган оставила Коллинза в качестве консультанта, потому что в ближайшем будущем она не намерена соглашаться на какую-либо работу в качестве актрисы. Поскольку у нее нет соответствующих планов, услуги Ника в качестве агента были бы излишними.

При этом собеседник издания заверил, что принцу Гарри и Меган Маркл поступает много предложений работы, в том числе в качестве актеров озвучки, однако они будут рассматривать их в рамках собственной продюсерской компании и личной команды СМИ, что позволит сэкономить 20 процентов комиссии, взимаемой агентом.

В 2019 году сообщалось, что пилот королевского вертолета уволился из-за нежелания летать за едой по первому требованию герцогини Сассекской. Летчик, проработавший с королевской семьей несколько лет, устал от регулярных полетов за закусками для Меган Маркл. Источник в Букингемском дворце назвал ее запросы бредовыми и добавил, что с пилотом обращались как с «летающей доставкой еды по вызову 24/7».

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.