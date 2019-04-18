«Бредовые» запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных

Пилот королевского вертолета уволился из-за нежелания летать за едой по первому требованию герцогини Сассекской. Об этом со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщает Radar Online.

Летчик, проработавший с королевской семьей несколько лет, устал от регулярных полетов за закусками для Меган Маркл. Собеседник издания назвал ее запросы бредовыми и добавил, что с пилотом обращались как с «летающей доставкой еды по вызову 24/7».

В настоящий момент ему ищут замену. Согласно объявлению о найме сотрудника, опубликованному управлением делами королевской семьи, зарплата нового пилота составит 105 тысяч долларов. От соискателя этой должности требуются следующие навыки: планирование и выполнение полетов на королевском вертолете, выполнение заданий королевской семьи и других административных задач, а также оказание помощи директору по летным операциям.

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Летчику предстоит управлять Sikorsky S76 C++, стоимость которого превышает 13 миллионов долларов. Местом работы указана база Королевских Воздушных Сил в городе Одихам, графство Гемпшир, на южном побережье Англии.

Уволившийся пилот стал уже четвертым придворным, покинувшим свой пост из-за сложного характера жены принца Гарри. Ранее от Меган Маркл ушли две личные ассистентки, а третья объявила, что уволится сразу после рождения ее ребенка.

В апреле королева Великобритании запретила Меган Маркл надевать украшения из своей коллекции. После свадьбы принц Гарри специально проинструктировал персонал: «Все, что Меган захочет, — она получает». Это не понравилось Елизавете II, которую до сих пор не устраивает расточительное поведение супруги внука и ее высокие запросы.

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