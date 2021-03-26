Трамп раскритиковал поведение делегации США на переговорах с Китаем

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение представителей администрации действующего главы государства Джо Байдена на переговорах с правительством Китая, назвав их «полным позором». Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что американская делегация должна была встать из-за стола переговоров после того, как китайские чиновники якобы указали США на проблемы с расизмом в ходе переговоров. «Никто никогда не разговаривал с моей командой таким образом. Если бы они себе это позволили, я бы удвоил тарифы — что, честно говоря, нам, наверное, все равно следовало бы сделать», — сказал политик.

В четверг, 25 марта, в ходе своей первой полноформатной пресс-конференции в качестве президента Джо Байден заявил, что, по некоторым подсчетам, он провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени вместе, чем другие мировые лидеры. Политик рассказал, что китайский лидер «прямолинейный и очень умный парень», но у него «нет демократической кости в теле».

Ранее в марте представители Китая и США провели встречу на Аляске. Со стороны Соединенных Штатов присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Ван И.

Переговоры прошли в крайне напряженной обстановке. Представителя китайской делегации обвинил США в нарушении протокола и неподобающем обращении с гостями. По словам чиновника, американская делегация резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес политики Китая, провоцируя конфликт. Американская сторона также обвинила Китай в нарушении протокола: по мнению чиновника, китайская делегация прибыла с намерением «работать на публику».