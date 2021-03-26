Щербакова упала четыре раза в тренировочном прокате произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова допустила четыре падения во время тренировочного проката произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

16-летняя спортсменка дважды не смогла чисто исполнить тройной лутц, а также оказалась на льду после тройного риттбергера в каскаде и четверного флипа. В соревновательном режиме спортсменки продемонстрируют произвольную программу в пятницу, 26 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.

После короткой программы Щербакова занимает первое место, в ее активе ровно 81 балл. На втором месте находится японка Рика Кихира (79,08), замыкает тройку сильнейших еще одна представительница сборной России Елизавета Туктамышева (78,86).

Чемпионат мира в Стокгольме стартовал 24 марта. Соревнования завершатся в субботу, 27 марта.