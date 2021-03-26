Риелтор попал под суд после выступления стендап-комика

Риелтор из Москвы Максим Савосин попал под суд после того, как о нем в своем выступлении рассказал стендап-комик Салават Дюсенгалиев. Артист обвинил агента по недвижимости в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дюсенгалиев поделился историей во время выступления, запись которого опубликована на YouTube-канале Stand-Up Club #1. Комик рассказал, что, переехав в Москву, решил снять квартиру. Он встретился с риелтором Савосиным, проверил документы на жилье и отдал ему в качестве задатка пять тысяч рублей. Однако вскоре агент перестал выходить на связь. Тогда Дюсенгалиев обратился в правоохранительные органы и нашел в сети еще 70 квартиросъемщиков, которые также пострадали от Савосина. Некоторые из них заплатили ему по 50, 70 и 100 тысяч рублей.

Вскоре правоохранительные органы обратили внимание на выступление комика и задержали Савосина, которого стал защищать адвокат Андрей Хальзов. Юрист назвал ситуацию «обычными отношениями риелтора и клиента», отметив, что тот не признает вину. В ближайшее время суд вынесет решение по поводу заключения Савосина под стражу. По статье «Мошенничество» ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2020 года под суд попала жительница Калужской области, которая, занимая должность генерального директора в компании, предоставляла услуги в сфере недвижимости. Она заключала с клиентами предварительные договоры купли-продажи, но, получив деньги, не выполняла свои обещания. В общей сложности женщина обманула более 40 потенциальных покупателей. Сумма причиненного ущерба достигла более 21 миллиона рублей.

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