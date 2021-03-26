Звезда «Ла-Ла Ленда» родила первого ребенка

Американская актриса Эмма Стоун родила первого ребенка. Об этом рассказывает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер сообщил порталу, что 32-летняя звезда фильма «Ла-Ла Ленд» родила еще 13 марта в одной из клиник Лос-Анджелеса, однако известно об этом стало только сейчас. Пол новорожденного, который появился на свет у Стоун и ее супруга, пока остается неизвестным.

Отмечается, что Стоун и ее муж, кинематографист Дэйв Маккери познакомились в 2016 году. Весной прошлого года пара планировала пожениться, но им пришлось отложить церемонию из-за пандемии.

Осенью 2020 года стало известно о том, что актриса тайно вышла замуж и забеременела. Тогда звезду «Ла-Ла Ленда» и ее возлюбленного, режиссера и продюсера Маккери, заметили с одинаковыми золотыми кольцами на руках во время прогулки по Лос-Анджелесу. Кроме того, на Стоун был мешковатый комбинезон, под которым можно увидеть слегка округлившийся живот.