Эмблема клуба РПЛ попала в число лучших за всю историю футбола

На портале FourFourTwo опубликован рейтинг лучших эмблем в истории клубного футбола. Полный список доступен на сайте.

Первое место занял логотип одного из старейших клубов Европы немецкий «Мюнхен 1860». Тройку лучших также дополняют шотландский «Абердин» и итальянский «Милан».

Также свое место в рейтинге получил и представитель Российской премьер-лиги (РПЛ). Логотип столичного ЦСКА занял 32-е место из 100. Эмблемы других российских клубов в рейтинг не попали.

Логотип появился еще в 2003 году. В последний раз изменениям эмблема армейского клуба подвергалась в 2008-м. По мнению авторов FourFourTwo, последняя версия лого — триумф. В мае 2020-го она вошла в десятку самых красивых по версии испанского издания Marca.



