Лебедь затерроризировал жителей города в Британии постоянным стуком в дверь

Жителей британского города Нортгемптон затерроризировал лебедь. Он постоянно стучит в двери местным семьям на протяжении пяти лет, что стало очень раздражать владельцев домохозяйств. Об этом сообщает Fox News.

Некоторые жители рассказывают, что птица может на протяжении трех часов беспрерывно стучать по двери. При этом никто не понимает, почему она так делает. «Он начинает с того, что гремит почтовым ящиком, а потом довольно громко колотит клювом по металлу. Грохот разносится по всему дому. (...) Это не причиняет никакого вреда, но очень раздражает», — рассказал горожанин Стивен Легг.

Он уточнил, что не кормит птицу, именно поэтому не может объяснить ее тяги к стуку в дверь. Британец также пытался отпугнуть лебедя или закрыть почтовый ящик, однако это не помогло. Другая местная жительница, Венди Ховард, отметила, что птица сосредоточена на домах в определенном квартале. По ее мнению, лебеди голодают во время гнездования, поэтому привлекают к себе внимание.

Ранее сообщалось, что житель турецкой провинции Эдирне Ресеп Мирзан подружился с самкой лебедя, которую спас 37 лет назад. С тех пор птица живет на ферме Мирзана и ни на шаг не отходит от него.