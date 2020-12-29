Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов

В Германии почти на час были задержаны десятки поездов, из-за «скорбящего» на железнодорожных путях лебедя по причине гибели своего спутника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.

Инцидент произошел 23 декабря на высокоскоростной железной дороге между Касселем и Геттингеном, куда забрели два лебедя. Одна из птиц погибла, предположительно, от удара током контактной сети. Второй лебедь не захотел уходить и остался на месте гибели спутника. Все попытки выманить птицу с путей оказались безуспешными.

Лебедя удалось поднять с путей пожарным с помощью специального оборудования. Из-за спасательной операции почти на 50 минут были задержаны 23 поезда. Птицу позднее выпустили на реке Фульда.

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