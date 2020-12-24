Самый одинокий слон в мире познакомился со слонихой

После переезда в Камбоджу пакистанский слон Кааван, прозванный «самым одиноким слоном в мире», стал проявлять интерес к самкам. Об этом сообщает издание Phnompenh Post.

Каавана поселили в заповеднике, где также живут три слонихи. Первое время его планируют содержать в отдельном загоне, чтобы он адаптировался к новой среде обитания и познакомился с сородичами. Ожидается, что для этого ему потребуется несколько месяцев. После этого ему позволят свободно перемещаться по территории заповедника.

Наш первоочередной план заключается в том, чтобы кормить его и учить жить, как другие дикие звери. Слоны — эмоциональные существа с любящими сердцами, как и люди. До приезда сюда Кааван потерял возлюбленную и все еще тоскует по ней. Но теперь мы видим, что он проявляет интерес к общению с одной из трех слоних, которые живут здесь Сок Хонг президент Камбоджийского заповедника (CWS)

Цейлонский слон Кааван с 1985 года жил в зоопарке в Пакистане. В 1990 году к нему подселили самку по кличке Сахели, однако в 2012 году она умерла. С тех пор слон жил в одиночестве. Его держали в тесной клетке, не давали общаться с сородичами и заставляли ежедневно выступать перед посетителями. Зоозащитникам потребовалось пять лет, чтобы добиться перевода Каавана в камбоджийский заповедник для слонов. Успеху кампании во многом способствовало участие в переговорах певицы Шер.