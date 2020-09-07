Жившему в маленьком вольере «самому грустному слону» нашли новый дом

Зоозащитники нашли новый дом слону, который 35 лет жил в маленьком вольере в одном из зоопарков Пакистана. Животное уже получило разрешение на переезд от ветеринаров. Новым домом для него станет Камбоджа, пишет Daily Mail.

Слона по кличке Кааван прозвали «самым одиноким в мире». Восемь лет назад он потерял свою возлюбленную и с тех пор очень грустил: слон мог часами качать головой взам-вперед от скуки и одиночества.

Несмотря на то, что ветеринары зафиксировали недоедание у Каавана, у слона также был отмечен лишний вес. По словам зоозащитников, животному предстоит долгий период восстановления, ведь у него проблемы как с физическим, так и с ментальным здоровьем.

Верховный суд Пакистана постановил закрыть зоопарк, в котором его содержали, из-за неприемлемых условий для зверей. Спасение Каава привлекло внимание многих знаменитостей, в том числе, певицы Шер, которая лоббировала его переезд.